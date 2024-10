J-Hope terminó el servicio militar ‘bien y con buena salud’

Dos de los siete miembros de la banda surcoreana BTS han cumplido con su servicio militar. J-Hope, conocido cariñosamente como el “solecito”, recibió la baja del ejército y Jin, quien concluyó con su periodo como soldado activo en junio pasado, le dio la bienvenida tras abandonar las instalaciones de la base militar en Wonju.

El “solecito” y Jin, el miembro mayor de la banda, se fundieron en un cálido abrazo antes la mirada de los medios de comunicación y algunos fanáticos que se dieron cita en la base para recibir al idol tras 18 meses activo como soldado del ejército de Corea del Sur.

El idol posó para los medios y dio algunas palabras. Empezó diciendo que recibió la baja del ejército con buena salud, agradeció a los periodistas y a los fanáticos que fueron desde lejos.

Durante su servicio militar, J-Hope se desempeñó como asistente de instructor y participó en muchas marchas, coyuntura en la que conoció a muchos ciudadanos de Wonju, quienes siempre saludaban y animaban a los soldados, gesto por el cual el idol manifestó su agradecimiento.

Asimismo, destacó el esfuerzo que hacen los soldados para servir a su país, por lo tanto, brindarles una cálida atención y amor sería muy significativo para ellos.

“(…) Muchas gracias por darme tanto ánimo, apoyo y amor. Me dieron de baja del ejército con buena salud. ¡Gracias! ¡Saludos!”, finalizó J-Hope a su salida de la base militar el 17 de octubre (16 de octubre en Panamá).

Más tarde, pasadas las 10:30 p.m. (hora Panamá), el idol hizo un live en Weverse donde Army pudo escuchar su característico saludo: “I’m your hope, you’re my hope, i’m J-Hope”.

“Trabajaré duro para mostrarte cosas increíbles. Muchas gracias por todo tu amor”, aseguró el idol.

Adelantó que Jin quiere hacer alto con motivo a su baja. ¿Qué? Aún no se ha definido, no obstante, el “solecito” dijo que ir a cualquier lugar estaría bien.

Cabe mencionar, que, el idol mostró los obsequios que recibió incluyendo un arreglo de la agrupación TXT.

