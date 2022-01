Jacky Guzmán debe someterse a una cirugía para terminar de retirar los biopolímeros

La expresentadora de televisión Jacky Guzmán nunca ha tenido problemas con hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido y una reciente revelación sorprendió a sus seguidores.

Jacky Guzmán también fue víctima de los biopolímeros, se lo inyectaron en los glúteos y sufrió muchas complicaciones por ello.

“Me habían inyectado biopolímeros en los glúteos, ya no podía estar más de 20 minutos sentada, no podía viajar en carro, luego emigró a la espalda, a mis piernas, un sinnúmero de cosas que la gente no sabe. Jamás pensé que siendo esta persona me quería haría algo así”, dijo Guzmán.

La también empresaria reveló que fue su padre quien le inyectó esta sustancia y que debe someterse a una segunda cirugía para terminar de retirar los biopolímeros.

En el pasado a Jacky Guzmán se le había consultado sobre el tema, pues había rumores, sin embargo, no es hasta ahora que habla públicamente del tema.

Se negaba hablar sobre el tema porque guardaba relación con su padre y porque no quería recomendar un tratamiento con alguien que le había hecho daño.

“Me lo puso un doctor que al verme por muchos años y siendo la persona que me lo engendró debió decirme que había efectos secundarios. Como siempre fue mejor y no decirme nada, todo esto hasta que llegó una persona a mi vida y me dijo que debía hacer algo”, añadió.

Además, de hablar sobre los problemas que ha padecido por culpa de este procedimiento habló de una variedad de tema; amor, su madre, hija y sus negocios.

Sobre su madre, quien falleció el año pasado, indicó que siempre la tiene presente, ya que la mujer en la que se ha convertido se lo debe a su madre.

Todas estas revelaciones las realizó Jacky Guzmán en una entrevista con su excompañero Franklyn Robinson.

