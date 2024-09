Jacky Guzmán y Ainara Sanz: ¿Tienen conflictos?

Todo parece indicar que ha nacido una enemistad entre Jacky Guzmán y Ainara Sanz.

"¡Resulta y resalta!" Todo inició tras una confusión de un video que se le adjudicó la autoría a Sanz y Guzmán como panelista de "Suelta el Wichi" opinó al respecto, sin embargo, la ex de K4G no quedó muy contenta con los comentarios de "La Peque".

Sanz aclaró que ella no hizo el "infame" video de los tres doritos después, en la primera parte se ve su boda con el productor y en la segunda, una extracto de un live donde dice que no se volverá a casar.

Aclarado esto, en una entrevista con Franklyn Robinson, Sanz le envió un corazón a dos de las panelistas del programa, Ingrid De Ycaza (que estuvo como invitada) y Kathy Phillips, y omitió a "La Peque". Posteriormente, cuando Robinson le preguntó "¿Y Jacky?" entonces le mandó un beso y dijo "así como tú tienes dos hijos de quien ocuparte, yo también tengo dos hijos de quien ocuparme".

Al escuchar esto, Guzmán sintió un tipo de intriga en lo que manifestó Sanz: "Sentí un poquito de intrigita... Si en algún momento escuchaste decir mi comentario... no lo tomes por el lado que no es, no lo dije de una manera hiriente... A mí para nada me ofende tener dos hijos, estar pendiente de mis dos hijos ni que sean de papás diferentes, siempre lo he dicho públicamente".

Asimismo, "La Peque" aseguró que cree que Sanz no tiene ningún gusto hacía ella y el sentimiento es mutuo, pero eso no le quita ser una dama y una profesional, por lo tanto, no tiene ningún problema con saludarla en los eventos que coincidan.

Dicho esto, casualmente ambas coincidieron en un evento el fin de semana y Guzmán notó que había un poco de distancia cuando saludó a Sanz.

"(...) El hecho de que tú no compartas algo mío, que desconozco qué es, y que yo no apoye algunas actitudes que he visto no quiere decir que me desagrada como mujer. Tengo la capacidad y la madurez para saludarte y avanzar", expresó Guzmán.

"No necesito gustarte, no necesito que te caiga bien", reiteró. Cabe mencionar, que, Guzmán aceptó su error, el no verificar las fuentes, y se disculpó. ¿Qué opinas?

