Jada Pinkett Smith está luchando con la alopecia

Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, asegura que desde hace mucho tiempo ha estado lidiando con la alopecia, pérdida del anormal del cabello.

"Ahora, en este punto, solo me puedo reír", dijo Pinkett Smith, mientras pasaba el dedo por una zona en la que ya apenas le crece cabello y que tiene el aspecto de una cicatriz.

"Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mira esta línea de aquí", señaló.

Pinkett Smith habló abiertamente del tema, ya que es consciente que partir de ahora es difícil ocultar su situación y prefiere adelantarse y evitar que le pregunten al respecto, se lee en el Nuevo Día.

"Por eso, he pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas", agregó.

La cantante y empresaria añadió algo de humor a su relato y señaló que va hacer algo especial en las áreas donde no le crece cabello.

De ese modo, y a fin de contar que es una marca que parece que ya no va a desaparecer, ha insistido en que ahora "va a ser un poco más difícil de ocultar".



