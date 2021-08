Jake Gyllenhaal y otros famosos que no se bañan

Hollywood se ha visto envuelto en una variedad de escándalos, no obstante, un tema insólito ha encendido el debate entre las celebridades, los hábitos de higiene.

Las celebridades se han dividido en bandos, los que sí se bañan y los que no, luego de que en una sincera entrevista Jake Gyllenhaal confesara que no se ducha regularmente.

Gyllenhaal comentó a "Vanity Fair" que ve "menos necesario" tomar un baño. "Cada vez más encuentro el bañarse menos necesario en ciertas ocasiones. Creo firmemente en Elvis Costello que decía aquello de "las buenas maneras y el mal aliento no te llevan a ninguna parte. Así que hago eso", dijo el actor.

Según Gyllenhaal no bañarse tiene sus ventajas, ayuda al mantenimiento de la piel. "Pero también pienso que existe todo un mundo en el no bañarse que ayuda mucho en el mantenimiento de la piel, porque todos nos limpiamos naturalmente", comentó.

El protagonista de "Secreto en la montaña" no es el primero en crear controversia al hablar sobre sus hábitos de higiene, hace algunos días, Ashton Kutcher reveló que solo se lava las axilas y la entrepierna a diario y que sus hijos solo se bañan cuando es necesario.

"Si puedes ver suciedad en ellos, límpialos. De lo contrario, no tiene sentido", indicó Kutcher, quien al parecer no es el único en esperar que sus hijos estén lo "suficientemente sucios" para que tomen un baño, Kristen Bell también recurre a esta práctica.

"Me gusta esperar que apesten. Una vez que atrapas un tufillo, esa es la forma que te hace saber que necesitas bañarlas", señaló la intérprete de "Verónica Mars".'



Tras las declaraciones de Gyllenhaal algunos famosos han querido alejarse del 'team' de los que no se bañan y han revelado sus rutinas de higiene.

El actor Leonardo DiCaprio, conocido también por su conciencia ambiental, solo se baña dos veces por semana y no utiliza desodorante, lo considera dañino para la naturaleza, reseña la revista "GQ".

Hace dos años Johnny Depp confesó que raramente toma un baño y usa la ropa varias veces.

Al igual que Depp, Robert Pattinson reconoció que tiene una higiene deplorable, sin vergüenza alguna indicó que no es fanático del baño, lavar su cabello o cepillarse los dientes.

Tras las declaraciones de Gyllenhaal, el protagonista de "Jungle Cruise", Dwayne Johnson quiso alejarse del team de los que no se bañan, luego de que una fan afirmara que los hábitos de higiene del actor eran los correctos.

"No, soy lo contrario a los famosos de 'no lavarse'. Una ducha (fría) cuando me levanto de la cama para empezar el día. Una ducha (calentita) después de entrenar para irme a trabajar. Una ducha (caliente) cuando llego a casa del trabajo. Lavado de cara, lavado de cuerpo, exfoliación y cantar (fuera de tono) en la ducha", escribió Johnson en Twitter.

Otro famoso que afirma que si se baña es Jason Momoa, mientras promocionaba "Sweet Girl" junto a Isabela Merced, "Access Hollywood" le consultó al actor sobre sus hábitos de higiene y en una clara y sonora respuesta manifestó: "Soy Aquaman".

"Estoy en el maldito agua. No tienes que preocuparte, soy hawaiano, tenemos agua salada encima. Estamos bien", declaró una vez cesaron las carcajadas.

