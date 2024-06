Japanese: Piden ayuda para el artista

Una lluvia de comentarios sobre Leavitt Eduardo Zambrano, conocido como Japanese, pues nuevamente están pidiendo ayuda para el artista de género urbano.

En 2022, el artista sufrió un derrame, estuvo en coma y le dejó varias secuelas, ceguera e incluso no podía caminar, pero, poco a poco se fue recuperando.

Al año siguiente, "Japa" sufrió una una recaída, un derrame silencioso y fue internado en el Hospital Santo Tomás.

No la ha pasado bien, algunos colegas y amigos lo han apoyado. No obstante, su situación no es la mejor y una vez más piden apoyo para el artista de género urbano.

Esta semana Luis Casis compartió publicó en un video la situación en la que vive "Japanese" y el deterioro de su salud, pues sufre aún secuelas del derrame cerebral que lo ha dejado con poca movilidad.

En el video se ve a Japanese viviendo en una casa alquilada. en Praderas de San Lorenzo, donde no tiene agua, estufa y refrigerador.

El artista le contó a Luis Casis: "Yo no tengo nada, no tengo nada, solo esta andadera".

Lo que ocurrió es que algunos vecinos del cantante se dieron cuenta lo que estaba pasando e hicieron un llamado a Luis Casis para dar a conocer la situación y a la vez pedir apoyo para "Japa".

Cuando Casis llegó al lugar, según la vecina, el artista "no había comido, desde la mañana, no tenemos agua como por tres días, así que tampoco se había bañado", por lo que tomó la decisión de ayudarlo.

Para todos los interesados en apoyar a Japanese lo pueden hacer al Yappy 68084800.

