Javier Bardem habla de ‘Héctor P. Valenti’, su personaje en 'Lilo, mi amigo el cocodrilo'

“Lilo, Lilo el cocodrilo”, una película que estrenó recientemente, es una comedia donde el cocodrilo dará una lección a adultos y chicos.

Un personaje que marca la historia de Lilo es Héctor P. Valenti (Javier Bardem), quien cansado de ser expulsado de las audiciones con sus viejos y gastados números de ilusionismo, quiere conseguir una mascota para inventar un acto. Un día se cruza con el cocodrilo que canta. Pero Lilo tiene pánico escénico, no canta cuando debía hacerlo en el teatro por el que Héctor comprometió su propia vivienda, y así es como el hombre se marcha y deja al cocodrilito solo.

Javier Bardem habla de “Héctor P. Valenti”. ¿Qué cuenta? Sigue leyendo.

¿Había realizado algo así previamente, en calidad de actor?

En realidad, no. Nunca nada parecido a una comedia musical para toda la familia. Es mi primera vez, y he disfrutado del proceso inmensamente.

¿Qué te atrajo?

Muchos factores. Uno de estos factores no es otro que la posibilidad de hacer una cinta más allá de mi zona de confort, interpretando un personaje abiertamente cómico, que canta y baila, algo que no estoy acostumbrado a hacer. Además de la hermosa relación que entablo con un cocodrilo. Pero, sobre todo, me parece que fue el hecho de que yo estaba muy interesado en hacer una película que mis hijos pudieran ver, una cinta para todos los niños. Así, mis hijos pueden sentarse, pasar un buen rato y disfrutar de la historia, tan conmovedora.

¿Qué nos puede decir de Héctor P. Valenti. Es todo un personaje?

Sí, Héctor es, tal y como él se describe, una estrella del escenario y la pantalla, alguien que desearía mantenerse a través de la actuación. Y sabe que, para ello, requiere de un compañero. Lilo el Cocodrilo representa al mejor de los comparsas, en este caso. Le enseña a bailar y cantar. Pero, de pronto, tiene que irse y dejarlo atrás, y esto supone un punto de inflexión en la historia. Aunque, claro, hay final feliz.

¿Qué nos puede decir de Lilo?

Lilo es un personaje salido de los cuentos, y es muy gracioso, porque es un cocodrilo que canta- no habla, pero claro que canta hermosamente. Con la voz de Shawn Mendes, ni más ni menos.

¿Podrías hablar acerca de la hilaridad visual y de la comedia física?

Eso es lo que más me gusta dela historia en general, la comedia física, el hecho de que los personajes- sobre todo Valenti, mi personaje- giran alrededor de lo que hacen. Mi personaje reacciona y se comporta de cierta forma ante los otros. Sus manierismos y reacciones lo vuelven muy gracioso, lo tornan único- y los directores y yo buscábamos esto, precisamente. Y este punto queda muy claro en la cinta. Me divertí mucho interpretándole.

La cinta se siente como una gran experiencia en pantalla grande. ¿A qué lo atribuyes?

Es una experiencia majestuosa. Es un musical, con grandes canciones, con tremendos momentos musicales, con bailes, y esto luce muy bien en la pantalla grande. Además, todo indica que nos estamos dirigiendo a una situación más estable en el sentido de sentirnos seguros en una sala de cine, y deberíamos ser capaces de disfrutarlo.

¿Hay canciones específicas en la cinta que, en tu opinión, destacan o que no puedes dejar de escuchar?

La cinta abre con “Take a Look at Us Now”, una gran canción, recorrida por una gran variedad de melodías. Es conmovedora, pero con un ritmo enorme. Un tema íntimo pero asimismo excelente para abrir boca. Caí en la cuenta de que supuso el momento más desafiante en mi caso, como cantante y bailarín. Así que yo elegiría esa canción. Y el hecho de haber podido compartir esto con el enorme Shawn Mendes constituye un honor.

