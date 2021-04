Jennifer López y Alex Rodríguez: Así fue su relación

Como ya todos sabemos, la pareja conformada por la cantante Jennifer López y el ex Grandes Ligas, Alex Rodríguez llegó a su fin. Ahora sí, se les acabó el amor.

Versión impresa

Para recordarles, la expareja confirmó esta noticia en un comunicado donde aseguran que funcionan mejor como "amigos". Tal como lo lee.

"Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo", señalaron, generando miles de comentarios de sus seguidores.

No obstante, dejaron claro: "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos".

Datos de la relación

- Jennifer López y Alex Rodríguez estuvieron saliendo desde marzo de 2017, desde entonces, hacían alarde de su romance. Su debut oficial lo hicieron en la alfombra roja de la Met Gala.

J.Lo y A-Rod se volvieron a conectar durante uno de los shows de la artista en Las Vegas y realmente se cayeron bien. Los dos se conocieron al menos una vez, cuando J.Lo y su ex-esposo Marc Anthony asistieron a un juego de los Yankees hace 12 años.

- Las estrellas, que se comprometieron en 2019, pospusieron su boda dos veces, a causa de la pandemia de la covid-19,

- A inicios del mes de marzo del año en curso, surgió el rumor de que la relación no estaba bien e incluso, se habló de que ya no estaban juntos. Sin embargo, ambos salieron al paso y aseguraron que seguían enamorados.

VEA TAMBIÉN: Gianluca Vacchi comentó que su hija fue operada por paladar hendido

Para ese momento, la pareja fue fotografiada en República Dominicana, donde López estaba filmando una película.

- J.Lo y A-Rod se habían separado anteriormente debido al escándalo de Rodríguez con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy.

En esta ocasión también ha salido a relucir el nombre de LeCroy. No hay nada confirmado aún.

LeCroy admitió haber realizado FaceTiming con Rodríguez, pero negó cualquier cosa más allá de las llamadas.

VEA TAMBIÉN: J Balvin y Valentina Ferrer: La pareja muestra la primera foto de su pancita

- El exjugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de J.Lo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna. Y además no es la primera vez que A-Rod enfrenta escándalos relacionados con infidelidades, fue precisamente este tipo de problemas que tuvo con su ex compañero, el cubano José Canseco, quien literalmente lo acusó de engañar a la cantante y actriz con su ex mujer Jessica Sekely. "Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer López", le escribió por Twitter.

Este que fue uno de los escándalos más fuertes a los que se enfrentó la pareja, sin embargo, fuentes allegadas a J.Lo sugirieron que la confianza de la actriz en Rodríguez se vio fracturada.

- A-Rod, de 44 años, estuvo casado por cuatro años (2004-2008) con la psicóloga Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas, Natasha, de 14, y Ella, de 11. La pareja se divorció por la infidelidad del ex Grandes Liga con una bailarina de Las Vegas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!