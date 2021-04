Jennifer López y Alex Rodríguez confirmaron su separación: “Estamos mejor como amigos”

Al parecer ya es oficial que la cantante Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se separaron, así lo confirmaron en un comunicado donde aseguran que funcionan mejor como “amigos”.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron al programa Today.

Añadieron: “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”.

Lopez, de 51 años, y Rodriguez, de 45, pidieron privacidad por el bien de sus familias en este momento de incertidumbre.

Page Six reveló anteriormente que las estrellas, que se comprometieron en 2019, pero pospusieron su boda dos veces, citando la pandemia de la covid-19, se habían separado debido al escándalo de Rodriguez con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy.

A principios de año, las coprotagonistas de LeCroy la acusaron en directo de tener una relación inapropiada con un ex jugador de MLB casado. Durante un programa especial de la reunión del elenco, Craig Conover, compañero en dicho reality, asegurara lo siguiente respecto a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”.

Más tarde, LeCroy admitió haber realizado FaceTiming con Rodriguez, pero negó cualquier cosa más allá de las llamadas.

Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

De acuerdo a Us Weekly, la cantante latina se sintió “usada y humillada” por su prometido cuando le llegó la noticia, se lee en Infobae.

“Jennifer está luchando con problemas de confianza. Están lejos de planear una boda nuevamente, pero aún están comprometidos”, reveló una fuente a principio de marzo sobre la crisis de pareja en la revista People.

¿Infidelidad?

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, según Page Pix.

El ex jugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de Jlo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna. Y además no es la primera vez que JRod enfrenta escándalos relacionados con infidelidades, fue precisamente este tipo de problemas que tuvo con su ex compañero, el cubano José Canseco, quien literalmente lo acusó de engañar a la cantante y actriz con su ex mujer Jessica Sekely. “Alex Rodriguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer Lopez”, le escribió por Twitter.

Este que fue uno de los escándalos más fuertes a los que se enfrentó la pareja, sin embargo fuentes allegadas a JLo sugirieron que la confianza de la actriz en Rodriguez se vio fracturada.

La pareja se había comprometido en marzo de 2019. Si bien se iban a casar en Italia en junio de 2020, se vieron obligados a posponer sus nupcias debido a la crisis de la covid-19 “Fue un gran problema”, dijo la actriz acerca de hacer una pausa en sus planes de casarse. “Fue muy triste ya que teníamos todo planeado. Quizás ese no era el momento adecuado”.

