Jennifer López: ¿Por qué no acompañó a Ben Affleck en la alfombra roja de 'The Tender Bar'?

La Diva del Bronx, Jennifer López no fue a la alfombra roja del estreno de la nueva película de su novio Ben Affleck con George Clooney porque “no soporta” al director.

Versión impresa

Ben Affleck es parte de “The Tender Bar”, dirigida por Clooney, que se estrenará el próximo 22 de diciembre.

El novio de JLo estuvo junto a sus colegas del elenco en la premiere de la película en Los Ángeles, pero sin la compañía de JLo, que recientemente estuvo con él en el estreno de su otra película, “The Last Duel”, en el Festival de Venecia. En cambio, Clooney asistió al evento junto a su esposa Amal Alamuddin.

“Es sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando hicieron "Out of Sight" juntos. No se soportaban el uno al otro”, dijo un informante al diario británico The Sun.

“Así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y su esposa Amal”, se lee en un escrito de Infobae.

Sin embargo, ese domingo más temprano, JLo fue vista con Ben camino a otra proyección del filme.

Durante el fin de semana, Clooney, de 60 años, y Affleck posaron juntos en el estreno de la alfombra roja de su película en Los Ángeles. Se mostraron muy divertidos durante el evento.

George Clooney ha unido a un gran elenco en su octavo largometraje como director. Además de Affleck, el reparto incluye nombres como Tye Sheridan, Christopher Lloyd, Lily Rabe, Max Casella y la nueva promesa Daniel Ranieri.

VEA TAMBIÉN: Carmen Villalobos conducirá 'Escuela Imparables', un 'reality' de emprendedoras

Amazon lanzará “The Tender Bar” el 22 de diciembre en Estados Unidos y se estrenará a nivel mundial en Prime Video el 7 de enero.

Los dos astros de Hollywood, que han interpretado a Batman en el cine, ya habían trabajado juntos en la película “Argo”, lo que les valió el Oscar de la Academia.

En conversación con la prensa en evento, Affleck dijo que está encantado de haberse puesto a las órdenes de su buen amigo para su último trabajo cinematográfico, hasta el punto de que lo ha definido como el mejor cineasta con el que ha trabajado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!