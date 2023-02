Jennifer López: ¿Qué le dijo a Ben Affleck en los Grammy?

Ben Affleck no es músico, sin embargo, el hecho de que no se dedique al oficio no ha sido impedimento para que se convirtiera en uno de los protagonistas de la edición número 65 de los premios Grammy.

La estrella de Hollywood acompañó a su esposa Jennifer López, quien no obtuvo ninguna nominación, a la gala de premiación y protagonizó un momento un tanto incómodo que ha dado mucho de qué hablar.

Affleck no parecía muy contento de estar en dicho evento, su cara y sus expresiones corporales transmitían que quería estar en cualquier otro lugar menos en los Grammy, todo esto quedó documentados en fotografías y video.

En medio de la transmisión de la gala se puede ver al matrimonio tener una pequeña discusión y cuando se percatan de que están en directo tratan de disimular, pero fue demasiado tarde.

Affleck susurró algo al oído de su esposa, quien reaccionó con mala cara y le dio un pequeño golpe en el pecho, momento que se ha hecho viral en las redes sociales y por el cual no han faltado las especulaciones sobre qué le dijo el actor a la estrella del Bronx.

No se tiene muy claro qué fue lo que le dijo el histrión a su esposa al principio, sin embargo, sea lo que fuere la respuesta de López fue: “Para, trata de parecer más amigable y motivado…”, luego el protagonista de “Argos” respondió “podría”.

Los detalles de la conversación fueron publicados por el tabloide británico “The Daily Mail”, donde le encargaron a unos expertos de lectura de labios interpretar las imágenes que captaron las cámaras.

El momento ha sido motivo de burlas y memes e incluso algunos afirman que el matrimonio no pasa por buen momento, algo que López desmintió con una sutil respuesta en su cuenta de Instagram.

“Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo”, escribió en un videoclip que muestra imágenes de su llegada a los Grammy y otros momentos de la velada.

Una fuente cercana a la pareja aseguró que el matrimonio tuvo una divertida noche en los Grammy y que ambos han estado ocupados en varios proyectos y Affleck estaba cansado.

