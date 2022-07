Jesse Williams, actor de 'Grey's Anatomy', disfruta de Bocas del Toro

Decenas de actores de Hollywood aman darse una vuelta por sitios paradisíacos de Panamá.

Una de las visitas más recientes es la del actor Jesse Williams, reconocido por su personaje de Dr. Jackson Avery en la serie de ABC, Grey's Anatomy.

Williams está en Panamá, específicamente en Bocas del Toro, donde hasta tuvo la oportunidad de tener cerca a un monito que jugó con sus zapatos.

En las historias de su cuenta de Instagram, el actor compartió lo bien que la pasa en Panamá.

Williams disfrutó de la música que ofrecían Zayan y Heylis, quienes no dudaron en compartir, en sus redes, que el actor disfrutó de cada canción que interpretaron de principio a fin.

“Anoche había una celebridad entre la audiencia, aplaudía entusiasta al final de cada canción y nos hizo este video de ‘While my guitar gently wheeps’ de George Harrison que, al parecer, le tocó el corazón. Thank you so much for the smiles and support @ijessewilliams”, destacaron los músicos.

Williams trabajó como modelo, apareció en la edición limitada del libro "About Face", de John Russo.

Además aparece en el videoclip de la cantante Rihanna "Russian Roulette", en el de la canción "Fall In Love" de Estelle con John Legend y en el de la cantante Demi Lovato "Tell Me You Love Me".

En 2018, Williams interpretó a Markus, uno de los tres protagonistas del videojuego "Detroit: Become Human de Quantic Dream".

