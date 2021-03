PANAMÁ

Jhay Cortez afirma que 'El Chombo' es irrelevante para el reguetón

Jhay Cortez argumenta que si el género no estuviese vivo no estuviera Bad Bunny, él u otros al frente a un montón de televidentes que solo ven el canal por la música americana. No habría los números que hay en el reguetón hoy en día.