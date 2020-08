Joe Jonas y su pasado amoroso

Joe Jonas y Sophie Turner viven un cuento de hadas, después de recibir a su pequeña Willa. Ahora los actores se desempeñan en un nuevo papel en los últimos días: el de ser padres.

De hecho, la pareja ha sido una de las más admiradas en los últimos años por una relación, hasta el momento, muy sólida.

Ellos se comprometieron en 2017 y se casaron en mayo de 2019, en Las Vegas, en una boda sorpresa después de la entrega de los Billboard Music Awards.

Y eso no fue todo, pues 60 días después, realizaron una romántica ceremonia religiosa en el sur de Francia, en la que estuvieron rodeados de familiares y amigos.

Sin embargo, luego del nacimiento de Willa sus seguidores han recordado el pasado amoroso de Joe Jonas. Aquí le recordamos algunas de esas mujeres que hicieron suspirar al actor, antes de Sophie Turner.

Taylor Swift

Fue en 2008 cuando Joe y Taylor empezaron y terminaron su relación. Solo duraron tres meses. Después de esto, Taylor Swift reveló molesta que Joe la había terminado con una llamada de 25 segundos. En 2019, Swift durante el programa de Ellen DeGeneres, pidió disculpas a Joe por haberlo expuesto de esa forma.

Camilla Belle

Después de que Joe terminó con Taylor, conoció a la actriz brasileña y mantuvieron una relación. Camilla salió en el video musical, "Lovebug", del álbum "Lines, Vines and Trying Times", de los Jonas Brothers. Incluso Joe le escribió la canción de "Much Better". En 2009 terminaron.

Demi Lovato

Se conocieron cuando grabaron la película "Camp Rock" y se hicieron amigos. En 2010 confirmaron su noviazgo, pero unos meses después dijeron adiós a su relación amorosa.

Ashley Greene

Ellos comenzaron a salir en 2010, poco después de la separación de Joe y Demi. Fue un poco polémica esta relación, debido a que la actriz era mayor que el cantante. Fue un romance corto, se separaron en 2011.

Chelsea Kane

Ellos trabajaron juntos en la serie de "Jonas", por lo que comenzaron siendo amigos, pero se especuló que cuando el integrante de los Jonas Brothers terminó su relación con Demi Lovato, empezó a tener un romance con la actriz.

