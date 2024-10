Johanna Pérez: se despedirán de la fisiculturista el lunes 28 de octubre

Johanna Pérez, nutricionista y entrenadora personal, falleció a los 35 años, sin embargo, la causa de la prematura partida aún no se ha revelado.

A través del perfil de Instagram, con más de 45,3 mil seguidores, de la fisiculturista se informó la lamentable noticia y no se entró en detalles relacionados con la muerte.

Han pasado 24 horas desde que se publicó el comunicado y sus seguidores aún no conciben la idea de que Pérez ha partido.

“No puedo creer la historia. ¿Es en serio?”, “Estoy en shock con lo que leí en su historia”, “No creo la noticia, díganme que es mentira”, “Dios mío, alguien que me ayude. ¿Qué ha pasado con Johanna?”, “No puedo creerlo Joha, no entiendo nada” y “Yo tampoco sé qué le ha pasado, leí el comunicado de la familia y me dejó helada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación en la red social.

Se comunicó que el próximo 28 de octubre, se recordará la vida de Pérez en una misa, a las 10:30 a.m., en el Santuario Nacional del Corazón de María.



Se solicitó asistir con ropa de color como símbolo de su vibrante espíritu.

¿Quién es Johanna Pérez?

La nutricionista, egresada de la Universidad Americana, fue una de las primeras mujeres en competir en el fisiculturismo en el año 2015.

En 2018, ganó en la categoría de Bikini en el Mr. Olympia Amateur en Colombia y obtuvo el cuarto puesto en el NPC Diamond Classic en Miami.

Venía de competir este año en el Lion Heart Classic en México, llevándose el primer lugar en las categorías “Wellness Novice” y “Open Wellness”.

En su perfil de Instagram y en canal de Youtube compartía consejos para mantenerse saludable, razón por la que también la invitaban a los medios de comunicación.

Por otra parte, Pérez recién había cumplido 35 años. Publicó una sesión de fotografías para celebrar la fecha y la acompañó con la frase “Happy B-Day 35 to me. Oficialmente categoría master”.

“Gracias Dios mio por regalarme otro maravilloso y mágico año más de vida, que venga colmado de amor, salud, ganas, dinero, felicidad, fuerza y paz. Gracias por permitirme vivir cada día haciendo lo que amo, rodeada de seres maravillosos, sumando experiencias increíbles y cumpliendo de a poco todas mis metas”, se lee en la publicación.

