Johnny Depp sí fue difamado por Amber Heard, según el veredicto del jurado

El jurado, conformado por cinco hombres y dos mujeres, determinó que Amber Heard sí difamó a Johnny Depp en el artículo que publicó en “The Washington Post” en 2018, en el cual la actriz se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Pese a que esto representa una gran victoria para el histrión, el jurado también llegó a la conclusión de que él difamó a su exesposa, solo en una de las tres afirmaciones que se estaban juzgando y las cuales fueron pronunciadas por su entonces abogado, Adam Waldman.

La afirmación que sí fue considerada como difamatoria fue realizada por Waldman, quien Heard considera lo hizo en nombre de su exesposo y dice lo siguiente: “Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911”.

En tanto las afirmaciones hechas por Heard, “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan” y “Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”, fueron todas consideradas como difamatorias por parte del jurado.

En este sentido, los miembros del jurado llegaron a la conclusión de que tanto Depp como Heard incurrieron en difamación, la estrella de “Aquaman” deberá indemnizar con $15 millones a su exesposo, $5 de ellos por daños punitivos, y el histrión deberá pagar a la actriz $2 millones como indemnización compensatoria y cero por daños punitivos.

La lectura del veredicto se dio luego de tres días de deliberación, etapa que inició al término de la sexta semana del juicio, el 27 de mayo, en presencia del equipo legal de los actores, Heard y un reducido público en la corte de Fairfax, pasadas las 3:19 p.m., hora del este.

Mientras se daba la lectura al veredicto Heard lucia cabizbaja y tras conocerse la decisión del jurado tuvo una reacción inmediata, está desconsolada y decepcionada.

“Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, asegura un comunicado de la actriz, quien considera que la victoria de su expareja es un revés para otras mujeres.

“Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace daño a la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, reza el escrito.

Depp, por su parte, no estaba presente en la lectura del veredicto, actualmente se encuentra en Reino Unido, donde actuará en otras presentaciones del cantante británico Jeff Beck, no obstante, esto no ha sido impedimento para referirse a su triunfo en la corte.

La estrella de “Piratas de Caribe” afirma en un comunicado, publicado en su perfil de Instagram, que el jurado le ha devuelto su vida y espera que su búsqueda de la verdad ayude a otros.

“Espero que mi búsqueda de la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación y a que todos los que lo apoyan nunca los abandonen”, se lee en el escrito.

