Johnny Depp y Amber Heard: Sus seguidores se enfrentan en las redes sociales por un 'fake news'

Un fake news sobre la inocencia del protagonista de “Piratas del Caribe”, Johnny Depp, mantiene a los seguidores del actor y de su exesposa Amber Heard enfrentados en las redes sociales.

A través de una cuenta de Twitter, la cual está suspendida, se difundió que supuestamente Amber Heard admitió que si agredía físicamente a su expareja y que las acusaciones que lanzó sobre él son falsas.

La noticia está basada en unos audios donde supuestamente la protagonista de “Aquaman” admitía haber maltratado a Deep.

“No puedo prometer que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mie**, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”, dice supuestamente la actriz en el audio, y el Depp responde: “No voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme”.

Durante el juicio de Depp contra el diario “The Sun” se ventiló que los audios estaban manipulados, no obstante, Heard admitió que en una ocasión agredió a Depp para defender a su hermana.

A pesar de que la noticia ha sido desmentida los fanáticos de los famosos se mantienen enfrentados en las redes sociales.

“¿Por qué no es tendencia que Johnny Depp ha salido inocente y que la Amber Heard ha dicho que es culpable de todo lo que le hizo? ¿@warnerbros vas a despedir ahora a esta chica o qué?”, tuiteó una usuaria.

“Creo que se le está dando muy poca voz a lo de Johnny Depp, literalmente su carrera fue casi destrozada por algo que no hizo, se merece volver a tener la reputación que tenía antes. Y recalcar que por cosas como la de Amber Heard, verdaderas víctimas pierden credibilidad”, comentó otro usuario.

A saber

Johnny Depp y Amber Heard mantienen una guerra judicial desde hace varios años. En julio iniciará en Estados Unidos un juicio por difamación en contra de Heard.

La defensa de la actriz argumenta que la misma sentencia que se dictó en Reino Unido debe aplicarse en Estados Unidos. Adicional, la defensa presentó un recurso para que la demanda sea desestima y evitar que Heard vaya a juicio.

