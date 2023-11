José Escobar y Delia Muñoz se despidieron de 'Habla ahora'

Los periodistas José Escobar y Delia Muñoz se despidieron del programa “Habla ahora”, el cual tuvo su última transmisión este 30 de noviembre, por Telemetro Radio.

Para algunos la noticia fue un balde de agua fría, ya que los comunicadores no entraron en detalles de cuáles fueron las razones por la cual ya no se emitirá más el programa radial.

“Hoy, 30 de noviembre, tenemos que despedir el programa, y lo hago con mucho respeto, porque creo que la audiencia se merece ese respeto, se merece ese mensaje claro y directo… porque los queremos, y yo no encuentro palabras para agradecerles un programa que incluso ganó premios y por supuesto que fue gracias a esa generosidad, a ese apoyo que ustedes nos dieron por todos esos años”, comentó el profesor Escobar.

El programa se empezó a transmitir en RPC Radio, un 13 de abril de 2010, luego pasó a Telemetro Radio, sin embargo, según palabras de Escobar, llegó a su final.

“(…) me llena de profundo orgullo ver que por este programa pasó gente muy profesional, gente muy querida, que nos ha apoyado enormemente”, aseguró.

Asimismo, agradeció la compañía de Muñoz estos últimos años y el cariño de la audiencia: “(…) no hemos arado en el mar, hemos hecho un trabajo que ha pegado en la comunidad panameña”.

Muñoz, por su parte, recordó que el programa fue uno de los pocos que incluso en la pandemia de la covid-19 seguía al aire y reiteró que “Habla ahora” ya no estará al aire.

“(…) yo también me despido profe, porque piensan que de repente es usted el que se está yendo, no, no, se va Habla ahora”, expresó Muñoz.

Lamentablemente así es la vida, afirmó Escobar: “así es la vida, todo lo que comienza tiene que terminar”.

Tras hacerse pública la noticia, algunos usuarios en redes lamentaron la salida del aire del programa y manifestaron sus mejores deseos a Escobar y Muñoz.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!