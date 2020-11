José José: ¿Hallaron el testamento de 'El Príncipe de la Canción'?

Luego de un año del fallecimiento de José José un asunto relacionado con el “Príncipe de la Canción” ha dado de qué hablar luego de que apareciera su testamento.

Versión impresa

Este tema de testamento había generado mayor tensión entre los hijos que el cantante tuvo con Anel Noreña (Marysol y José Joel) y Sara (la hija que el intérprete tuvo con Sara Salazar).

José Joel se encargó de revelar la aparición del documento, seguro declaró en el programa Hoy.

“Ya encontraron el testamento de José José, sólo es ratificar el hecho que ya encontramos el testamento. Vamos a seguir el proceso”, señaló.

Marysol Sosa añadió que aún no tienen fecha para su próxima audiencia relacionada con el caso que emprendieron en contra de Sara para saber qué ocurrió en los últimos meses de la vida de su padre, fallecido el 28 de septiembre de 2019, se lee en Infobae.

Marysol Sosa dijo: “No, no todavía no. Estamos presentes. Pero no tenemos fecha para la nueva audiencia”.

Luego Anel Noreña habló para el programa Ventaneando, en donde no solo confirmó la existencia del documento, sino que reveló que sus hijos aparecen como herederos y ella fue designada albacea.

Explicó que después de que sus hijos echaran a andar el juicio contra Sara, durante el proceso se reveló la existencia de un testamento, pero hasta ahora se desconocía su paradero.

VEA TAMBIÉN: Fallece la mamá de la expresentadora de televisión Jacky Guzmán

Comentó que sus abogados nunca perdieron la esperanza de hallarlo y “lo encontraron, gracias a Dios”.

El proceso ahora va al juzgado y de ahí les tienen que dar cita para continuar.

“El corazón de mis hijos es lo que está verdadermente ensanchado de gozo, de amor”, comentó Anel respecto de que José José no se olvidó de sus hijos en México sobre todo después de lo que pasaron en 2019, tras la muerte del “Príncipe de la Canción”.

Lo que no está claro es si entre los herederos también estaría incluida Sara Sosa.

VEA TAMBIÉN: Damnificados por las lluvias en el país: Personalidades de la farándula local aportan su granito de arena

De acuerdo con el programa De Primera Mano, en realidad Anel Noreña fue nombrada como heredera universal y ella le cedió los derechos a sus hijos.