José José: A un año de su muerte, continúan los conflictos entre sus hijos

La muerte de José José, el 28 de septiembre de 2019, que impactó en el mundo de la canción en toda América Latina, parece que solo fue ehar más leña al fuego de esas profundas rencillas en su familia.

Versión impresa

Por esos meses José José estaba alejado desde meses antes de la escena pública. Lo último que se supo fue que su hija menor, Sara, decidió llevárselo con ella a Miami en febrero de 2018.

Nunca más una entrevista de José José, que había superado una dura batalla contra el cáncer. Jamás volvió a verse en público ni a ofrecer un show.

Sigamos recordando los hechos, unos días antes de su muerte Marysol y José Joel, los hijos de su matrimonio con Anel, aparecieron en televisión para anunciar que habían interpuesto una denuncia para saber qué ocurría con su padre, del que desconocían su estado y situación.

Las respuestas no llegaron pero sí la noticia de la muerte de su padre. Fue Sara quien los llamó por teléfono para avisarles y acordaron reunirse en Miami.

Sin embargo, la tensión que venía de hace años estalló a nivel mediático. Los hermanos comenzaron un peregrinar por hospitales y funerarias para saber dónde estaban los restos de su padre, mientras Sara daba entrevistas para la televisión de Estados Unidos.

Las autoridades intervinieron para acercar a los hermanos, pero otro conflicto se desató cuando José Joel aseguró que Sarita no cumplió con los acuerdos.

¿Qué ocurrió? Y es que, contrario al clamor de la gente en México, Sara Salazar -la última esposa del cantante- y su hija decidieron que los restos del intérprete serían incinerados y solo la mitad de sus cenizas viajaría a México para recibir homenajes.

VEA TAMBIÉN: Armando Manzanero será honrado en los Premios Billboard de la Música Latina 2020

En aquel momento se dijo que José José habría pasado sus últimos días en un hospicio de Miami para desahuciados.

Hoy las respuestas no han llegado, pero sí las acusaciones, los conflictos y las demandas.

José Joel y Marysol siguen en pie con el proceso legal para exigir a Sarita Sosa la verdad sobre lo ocurrido con su padre ¿qué causó su muerte? ¿en dónde murió? ¿cómo fueron sus últimos días?.

También se dijo que Sarita analizaba demandar a sus hermanos por revelar aquella llamada en donde les avisó de la muerte de su padre.

Pero eso no es todo, el asunto de las regalías también ha generado confusiones, pues algunas versiones señalaban que no se sabía a quién correspondían y hace meses se supo que Marysol ya las había cobrado, se lee en Infobae.

VEA TAMBIÉN: Celebridades que padecen de trastorno bipolar

Otro misterio es el relacionado con el testamento de José José. En octubre de 2019 se dijo que el documento nombraría a una sola heredera, pero en julio de este año José Joel lo puso en duda.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados”, comentó a TvyNovelas.

Además, Anel Noreña estalló contra Alejandra Ávalos por insistir en que el cantante colombiano Manuel José es hijo biológico de José José, pese a que una prueba de ADN reveló lo contrario.