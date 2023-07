Joseline pide respeto ante burlas por su situación con su ex

La denuncia de maltrato de Joseline Pinto continúa estando entre los principales temas de conversación en redes sociales, sin embargo, algunos usuarios han tomado la situación de la exguerrera para mofarse de ella.

Un usuario en redes sociales pensó que sería buena idea burlarse de Pinto e hizo un videoclip donde afirma que a nadie le importan que la hayan agarrado de “saco de boxeo”.

Este individuo, del cual se desconoce su identidad (por lo menos al momento de esta publicación), acuso a la exguerrera de querer figurar en redes con el supuesto maltrato que recibió de Cristian Omar Ríos, expareja de Pinto.

Ante esta vejación, Pinto, presentadora de televisión, pidió respeto y aseguró que no es la primera vez que esta persona hace este tipo de videos, pues cuando se ventiló que Rake Martínez fue agredida físicamente por su expareja también hizo lo mismo.

“(…) Qué clase de humor es este”, cuestionó Pinto, quien no ha sido la única indignada con el comportamiento de este individuo, pues varias caras del patio han expresado su malestar.

Franklyn Robinson, expresentador de televisión y precandidato a representante, tildó este comportamiento como “miserable” y que bajo ninguna circunstancia esto podría ser considerado humor.

Robinson publicó el videoclip con su perfil con el propósito de que sus seguidores escucharan lo que piensan “algunos hombres” que disfrazan el machismo y violencia hacía la mujer con “humor”.

“Este man tiene que tener muchos problemas”, “Y además de jugar con un tema muy delicado. No, no, no”, “Él cree que siempre la bota, ASCOOOOOOO”, “¿De qué repollo nació? Etiquétenlo, me gustaría saludarlo por favor” y “Ayer vi sus videos y me dio asco”, son algunas de las reacciones.

Las personas que están en contra de este comportamiento han iniciado un movimiento para reportar la cuenta de este individuo y piden no interactuar con su contenido.

Rake Martínez, por su parte, también cuestionó el tipo de “humor” que hace esta persona en redes.

