Joseline Pinto confesó que sufrió violencia de su expareja

Joseline Pinto se sinceró en redes sociales y confesó que sufrió violencia física, patrimonial y psicológica por parte de su expareja, con quien mantuvo una relación sentimental desde 2020 hasta hace muy poco.

Durante la relación, de acuerdo a Pinto, permitió “comportamientos inadecuados” y se dejó cejar como el “amor con gran intensidad” que le profesó esta persona, sin embargo, luego demostró realmente quién era.

Nueve meses después de iniciada la relación la entonces pareja de Pinto le fue infiel y en su ingenuidad, creyendo en segundas oportunidades, lo perdonó, la confianza se resquebrajó, pero la relación continuó.

Poco después empezaron las manipulaciones y el control hacia Pinto, contó que tenía que reportarse con su expareja, decirle dónde y con quién estaba, además, mantenerse constantemente en comunicación, si pasaban 10 minutos empezaban las videollamadas y si no contestaba la insultaba.

Las agresiones verbales y psicológicas que sufrió la exguerrera la hicieron perder su valor e identidad como mujer, la trató de “loca y enferma” e incluso constantemente criticaba su físico, a tal punto que necesitó apoyo psicológico y psiquiátrico.

Pinto tuvo pensamientos suicidas, aunado a ello, padeció violencia patrimonial, escondía sus pertenencias, y física a manos de la persona que supuestamente la amaba, en medio de una discusión la abofeteó y en otra ocasión la pateó.

Todo este estricto control y agresiones según Pinto eran para no dejarla ir, pero se llenó de valor y le puso un alto a la situación, presentó una denuncia, hay más víctimas, y pese a que cuenta con una medida de protección su ex la sigue a todas partes.

Pinto aseguró que esta persona aún le escribe haciéndose pasar por amigos o familiares, la está chantajeando con contenido que grabó sin su consentimiento, le ofrece dinero para estar con él y crea cuentas falsas para difamarla.

“(…) Me ofrece dinero para estar con él, pone en riesgo mi situación laboral y la de mi madre ejerciendo amenazas, incluso se aparece en mis grabaciones, crea cuentas falsas para difamarme y las envía a diferentes medios, lo cual hoy en día me mantiene en un constante estado de alerta, pues siento que corro peligro”, escribió Pinto.

“Mi intención con todo lo contado no es crear lástima es concientizar que ninguna persona está exenta de ser víctima de violencia, si tú eres una persona que está pasando por esto no te culpes, no calles, ¡DENUNCIA NO ESTÁS SOLA!”, concluyó la exguerrera.

