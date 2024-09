Juanes cautiva a Santiago con sus temas icónicos

El cantante colombiano Juanes deleitó este domingo a sus seguidores chilenos con una noche de remembranza de la música del artista, que hizo corear a todos los que llenaron el Movistar Arena de Santiago para acudir a la cita de su Vida Cotidiana Tour.



En una noche que celebró su trayectoria musical, el intérprete nacido en Medellín despertó la emoción de sus fans con su primer mensaje: “Te amo Chile”.



Con un acentuado tono rockero comenzó el recital con una mezcla entre el nuevo tema ´Gris´ y otras melodías de las más conocidas como ´Volverte a ver´.



“Hoy en día tanta inteligencia artificial y lo único que yo pido es más inteligencia emocional. Puedes coger Instagram, pero no hay nada que valga más que este momento de estar acá”, dijo para arrancar los aplausos.



Juanes realiza una extensa gira, en la cual revive los éxitos que marcaron a diversas generaciones como ´La Camisa Negra´, que recientemente cumplió su vigésimo aniversario y que consolidó su carrera en el plano internacional.



´Es por ti´, ´A Dios le pido´, ´Mala gente´, ´Nada valgo sin tu amor´ y otros temas de dos de sus discos más emblemáticos de nombre ´Un día normal´ y ´Mi sangre´ también formaron parte del repertorio.



El cantautor de 52 años además entregó algo de su último disco ´Vida Cotidiana´, editado en mayo de 2023, al interpretar ´Amores Prohibidos´ y ´Ojalá´.



Las emociones fueron fluyendo a través del repertorio del artista y uno de los momentos más sentidos fue cuando interpretó ´Fotografías´, en la que Juanes dejó que el público le cantara a capela.



También regaló un espacio íntimo al dedicarle a sus fans ´Para tu amor´, para lo cual bajó del escenario y se juntó entre los asistentes.



El rocanrol volvió a aparecer con una interpretación de ´Twist and Shout´ de The Beatles y ´La Bamba´, que puso a bailar a todos.



La canción favorita de la noche fue una sorpresa de Juanes para los chilenos al cantar ´Tren al Sur´ de la banda de rock de Chile Los Prisioneros, poco antes de marcharse ovacionado.



Luego de cantar en Chile, Juanes realizará dos espectáculos en Ecuador y partirá hacia el norte de América para cumplir con una gira de 15 fechas entre Estados Unidos y Canadá.



Este ha sido un año intenso para el artista de Medellín, que se presentó en Perú en agosto pasado, en medio del festival musical ´Juntos para ti 2024´ y en mayo pasado también en Bogotá durante dos noches consecutivas.