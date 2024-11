‘Juego de Tronos’ tendrá una versión para el cine

El estudio Warner Bros. desarrolla de forma discreta una película sobre el universo de ‘Juego de Tronos’ (Game of Thrones) que aún se encuentra en una etapa inicial de diseño, informa The Hollywood Reporter (THR).

Varias fuentes consultadas por THR aseguran que el proyecto se encuentran en una momento muy temprano de desarrollo, sin director, elenco o guionista aún asignado. Pero la compañía está muy interesada en llevar a la gran pantalla el universo de fantasía épica creado por el escritor estadounidense George R.R. Martin.

Otros proyectos

Los creadores de la serie original de Juego de Tronos (David Benioff y Dan Weiss) querían concluirla con tres largometrajes en lugar de su temporada final de 2019. En total se emitieron ocho temporadas.

Mientras, R.R.Martin también quería que se filmara una película y ya en 2014 señaló a THR que se estaban barajando varios conceptos para llevarla a cabo.

Sin embargo, la propietaria de los derechos de emisión de la serie, la plataforma HBO, optó por retener su emisión en exclusiva, indica el medio especializado.

No obstante, desde que el final de la emisión de la serie original, ha habido innumerables cambios en las filas directivas de la compañía HBO y el estudio cinematográfico, mientras el panorama audiovisual también ha ido cambiando y ahora hay una mayor disposición a trasladar productos televisivos a la gran pantalla

Dos precuelas

En 2022, HBO lanzó la exitosa serie precuela ‘House of the Dragon’ (La Casa del Dragón), que recientemente emitió su segunda temporada.

La cadena también emitirá la próxima serie precuela ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (El Caballero de los Siete Reinos) en 2025 y también hay otras ideas en desarrollo sobre este universo fantástico, según THR, que no especifica cuando podría llegar a la gran pantalla el largometraje.

