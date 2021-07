¿Justin Bieber le gritó en público a su esposa Hailey?

El fin de semana tuvo lugar el lanzamiento de la marca de tequilla de la modelo Kendall Jenner, 818 Tequilla, en el club nocturno Delilah, en La Vegas.

Por motivo del lanzamiento, Justin Bieber amenizó el evento, sin embargo, luego de su actuación supuestamente la estrella de pop protagonizó una acalorada discusión con su esposa, Hailey Baldwin.

En Tik Tok se compartió un video, el cual acumula más de 1 millón de reproducciones, donde se ve a Bieber y a su esposa sosteniendo una acalorada discusión mientras caminan rodeados de guardaespaldas.

El momento tuvo lugar a las dos de la madrugada, Bieber se veía eufórico y cuando se dirigía a su esposa gritaba y gesticulaba, mientras manoteaba y caminaba.

Luego de difundirse el video las reacciones no se hicieron esperar, algunos descalificaron la actuación de Bieber y mostraron su preocupación por el joven matrimonio.

De acuerdo a Infobae, algo que llamo la atención de la supuesta discusión es que, pese a la euforia del cantante, Baldwin estaba agarrada a su mano, lo cual parece contradictoria en el caso de que estuvieran discutiendo.

Supuestos testigos han salido en defensa de Bieber, afirman que el músico le estaba contado a su esposa una anécdota y si parecía una discusión acalorada era porque Bieber acababa de concluir su presentación.

“Grabé esto de Justin justo antes de que se tomara ese video. Estaba en total adrenalina después de actuar. No estaba enojado con Hailey y no le estaba gritando. Odio cómo siempre lo pintan como el malo cuando es lo más alejado de eso”, tuiteó un usuario.

El matrimonio no ha hablado sobre la supuesta discusión, la cual tuvo lugar el 10 de julio, sin embargo, medios internacionales apuntan que no es la primera vez que avergüenza a su pareja en público.

La pareja solo compartió de cómo pasaron la velada en Las Vegas.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021