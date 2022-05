Justin Lin ya no será el director de 'Fast and Furious 10', relación con Vin Diesel es muy complicada

Cinco películas de la saga "Fast and Furious" han estado a cargo del director Justin Lin, no obtante, la décima saga no será así, pues Lin abandonó la cinta.

Justin Lin dio un paso atrás y dejó "Fast and Furious 10" para ejercer tan solo como productor, según reseñan medios internacionales.

Esta decisión ha sido tan repentina como inesperada, pero parece que trabajar con Vin Diesel es bastante difícil.

Tras la renuncia de Justin Lin, NY Daily News, ha dicho que "Nunca se había visto algo así".

Justin Lin está cediendo 10 o 20 millones como director. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?

De acuerdo a medios especializados en cine, como cinemascomics.com, el principal motivo es que "Vin Diesel llega tarde al set. No sabe sus líneas. Y aparece fuera de forma".

De hecho, estos son los grandes motivos por los que Dwayne Johnson no quiere regresar a la saga. Ya que tiene una ética de trabajo muy estricta y choca con la forma de abordar los rodajes de Vin Diesel.

¿Y el nuevo director?

La búsqueda de un nuevo responsable para "Fast and Furious 10" podría costar a Universal Pictures entre 600.000 y 1 millón de dólares.

Los que más posibilidades tienen de ocupar este cargo son F. Gary Gray que se encargó de la octava entrega de la saga en 2017 y David Leitch que hizo Hobbs & Shaw en 2019. Ambos han demostrado saber hacer cosas muy locas y escenas de acción imposibles.

Aunque está claro que lo más importante es que el escogido sepa llevarse bien con Vin Diesel y acepte su forma de trabajar.

Pero además deberá lidiar con muchas otras estrellas, ya que la película también contará con Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Daniela Melchior, Sung Kang, Tyrese Gibson y Ludacris.

