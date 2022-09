Kanye West está supuestamente saliendo con la modelo Candice Swanepoel

Desde que el matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian se terminó cada uno ha continuado su vida por caminos separados, se han dado oportunidades con otras personas y las cosas no han salido bien para ninguno.

Kim Kardashian tuvo una breve relación con el comediante Pete Davidson, mientras que “Ye”, como se autodenominó West, ha tenido varios vínculos sentimentales que han terminado con la misma rapidez con la que comenzaron.

“Ye” estuvo saliendo por algún tiempo con la modelo Irina Shayd y luego con Julia Fox, su relación más reciente, sin embargo, aparentemente el rapero tiene una nueva pareja en su vida.

Supuestamente, el rapero de 45 años está pasando tiempo con la modelo Candice Swanepoel, quien forma parte de la campaña de YZY SHDZ, marca de “Ye”, y que también posó para Skims firma de la exesposa de West.

“Kanye y Candice están saliendo y su relación es nueva”, dijo una fuente a ET. “Se gustan y están contentos con cómo van las cosas hasta ahora. Se conectaron por la moda y la creatividad. Kanye está entusiasmado con Candice”, aseguró.

Hace poco, el 15 de septiembre, West publicó una fotografía junto a Swanepoel, de 33 años, en sus historias de Instagram, en la instantánea el rapero usa una sudadera con capucha y una chaqueta de cuero, mientras que Swanepoel tiene puesto un pantalón rosa y un top negro con una chaqueta plateada.

Además, de esta fotografía, West compartió algunas imágenes de Swanepoel de la campaña de su marca en su Instagram, en una de las instantáneas la modelo tenía la cabeza calva y usando nuevos tonos plateados YZY y otra ella estaba en topless.

Ni West ni Swanepoel han comentado públicamente que tengan una relación, por lo que existe la posibilidad de que solo se trate de una relación de carácter laboral, sin embargo, mientras el rapero es vinculado sentimentalmente con otra persona, la modelo Julia Fox está encantada de haber terminado con “Ye”.

Fox dio un paso atrás en su relación con el polémico cantante cuando se dio cuenta de que él aún tenía problemas por resolver con su exesposa.

“Los problemas no resueltos con los que estaba lidiando... parecía que tenía mucho en lo que trabajar, y simplemente no tengo tiempo para algo así, ni tiempo ni energía. No tengo el ancho de banda ni la capacidad emocional para ello. Estoy orgullosa de mí misma por eso”, afirmó Fox a Evening Standard.

