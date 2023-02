Karen Peralta: ¿Cuándo empezaron las amenazas?

Ni la vergüenza ni la manipulación callarán a Karen Peralta, ya que por mucho tiempo la presentadora de televisión y su familia sufrieron en silencio la extorsión de un desconocido por un material que se extrajó de las cámaras de seguridad de su casa.

Desde el 31 de diciembre de 2022, Peralta, sus hijos y hermana han sido objeto de amenazas, situación que la animó a romper el silencio, ya que no es la única que ha vivido el estrés y la incertidumbre al ver expuesta su seguridad e intimidad.

“No es momento de agachar la cabeza, al contrario, hoy quiero hablar y alzar la voz, no por mi caso en particular, sino por todas las mujeres que no tienen voz, por las mujeres que deciden callar por vergüenza, por miedo o manipulación”, aseguró Peralta.

La presentadora de televisión quedó impresionada con lo que se destapó con la situación tan compleja que atraviesa su familia y que ha dejado consecuencias irreversibles a la imagen y salud mental de sus seres queridos.

Pese a lo difícil momento que atraviesa Peralta y su familia, ve luz al final del túnel, su situación la ve como una oportunidad tanto para ella como para las autoridades, esta última para que rescaten su credibilidad, es decir, para que la justicia panameña ejerza su función de manera eficiente.

La extorsión de la cual fue víctima Peralta causó que se le adelantara el parto de su segunda hija, Actualmente está en posparto, lactando y recuperándose de dos cirugías, etapa que se ha visto opacada por el seguimiento que le ha tenido que dar al caso para que se le haga justicia.

“El daño es irreversible, está hecho, y lo único que me queda es seguir adelante con el debido proceso”, añadió Peralta.

De acuerdo a las declaraciones de Peralta para TVN, se desconoce quién fue las personas que extrajó los videos, donde se le ve en la intimidad del baño de su casa y recámara, pero guarda la esperanza de que se dé con el paradero del culpable.

“(…) En algún momento, en algún lugar de este mundo esa persona está y tal vez me está escuchando y el mensaje directo es que no voy a parar hasta encontrarlo, hasta que reciba el castigo que merece”, concluyó.

Tras hacerse pública la situación que está viviendo Peralta y su familia muchas caras del patio, seguidores y colegas le han manifestado muestra de apoyo.

