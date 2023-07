Karen Peralta ha tenido la 'oportunidad de resurgir'

Para nadie es un secreto que la presentadora Karen Peralta ha atravesado momentos difíciles estos últimos meses, pero al final del camino siempre mira a su familia y sonríe para salir adelante.

Karen Peralta está de vuelta a "El Reto de Trovadores", es decir que retornó a la televisión luego del escándalo de violación de intimidad que atravesó desde su hogar:

Para ella "El Reto de Trovadores", en donde este año se realiza con competidoras mujeres, significa mucho porque resalta esa dedicación de la mujer en la rima, el verso y la saloma.

De hecho, estre regreso lo ve como una oportunidad de resurgir de sus cenizas así como lo hace el ave fénix.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la presentadora escribió unas emotivas palabras.

"Como mujer me siento privilegiada por el trabajo y las oportunidades que he tenido a lo largo de mi vida", se lee.

"Esta noche más que nunca la vi como una oportunidad de resurgir de mis propias cenizas así como lo hace el ave fénix en la mitología , así me sentí yo esta noche", añade.

También escribió: "Los que me siguen saben que, este año podría decir que no inició siendo el mejor, ni para mi ni para mi familia , hemos pasado momentos de muchas preguntas con pocas respuestas, momentos de dolor y tristezas, pero siempre siempre encontramos motivos y razones para reír, para luchar y para seguir construyéndonos todos los días".

Además, expresó: "Me sentí orgullosa de mi misma, me sentí Poderosa porque salí a trabajar después de abrazar a mis hijos, mi esposo me piropió, mi mamá me escribió mensajes lindos, mi hermana me puso en su estado llena de orgullo y mi papá me felicitó".

"Que afortunada soy de tener una familia que solo me ve como la persona común y corriente que soy y está para mi en las subidas y bajadas", destacó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

También ha leído muchos mensajes que le han dejado posteados mujeres que le admiran, muchas de ellas con sus propias historias que han encontrado en la suya inspiración y ejemplo. ¡Bravo!

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!