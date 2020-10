Karol G estrenó un nuevo tema, 'Bichota', un llamado a la inclusión

La cantante Karol G, una de las influencias femeninas más importantes de la cultura hispana, sorprende con el estreno de su nuevo sencillo, "Bichota".

La pareja de Anuel AA y ganadora del Latin Gramy se sumerge en nuevos sonidos para crear el próximo himno de empoderamiento para todos.

"Bichota" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

La cantante comentó: "Bichota' es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. "¡Somos todos Bichotas en nuestra forma especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas el jefe de tu vida!".

Este himno fue escrito por Karol G y producida por el productor, Ovy On The Drums, entregando nuevos sonidos del reggaetón acompañados de una melódica guitarra eléctrica.

Reacción de Anuel AA

El novio de Karol G, Anuel AA utilizó sus redes sociales para promover el nuevo tema de su amada. El cantante compartió con sus 24.4 millones el tema de su novia acompañado de emoticones que evidencian lo bien que luce Karol G en el registro.

Tras la publicación de Anuel AA, la intérprete de “Bichota” compartió una palabra acompañada de una galería de fotos en Instagram.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano. Es algo que viene de adentro, personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias”, escribió en su perfil.

“Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, me empodera”, concluyó diciendo.

“Bichota” ha acumulado más de 10 millones y más de 26 mil comentarios en Youtube.