Karol G se molesta con 'GQ' por la edición de su foto

¡Karol G está molesta con la revista GQ! La versión estadounidense de la revista seleccionó a la colombiana para la portada de abril-mayo, sin embargo, “La Bichota”, como se le conoce también a la artista, no está conforme con los resultados.

“La Bichota” no aprobó la cantidad de retoques digitales que le hicieron a su rostro y cuerpo en la fotografía que eligieron para la portada, los cuales son muy evidentes a simple vista.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, manifestó su malestar con la revista en su cuenta de Instagram, con más de 61,2 millones de seguidores, y aseguró que esa imagen no la representa.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, inició diciendo en su publicación.

Agradeció la oportunidad porque fue muy feliz cuando confirmaron su aparición en la portada, no obstante, pese a que dejó clara su inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto no hicieron nada.

Reiteró que no necesita todos estos cambios y lo tildó como una falta de respeto, no solo a ella, sino a todas aquellas mujeres que día a día buscan sentirse cómodas consigo mismas a pesar de los estereotipos.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

Tras hacer pública su inconformidad con la publicación, Karol G recibió el respaldo de colegas y personalidades del mundo artístico.

A continuación, algunos de los comentarios:

- “Se pasaron”, dijo Prince Royce.

- “¡Te amo! Eres bella, me encantas. Gracias por hacer esto, para todas, por todas. Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 10000000%. You’re a fucken Queen Karol”, escribió Chiquis Rivera.

- “Te admiro tanto por exactamente ser la mujer que escribiría un mensaje como este. Eres divina por dentro y por fuera, y gracias por hablar sin miedo”, expresó Marcela García Caballero.

