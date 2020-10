Katie Holmes: No tiene una buena relación con su suegra

La actriz Katie Holmes tiene problemas con su suegra, doña Lourdes Vitolo.

Versión impresa

Según New York Post, en su columna PageSix, una fuente dijo que si bien el padre del chef de 33 años, Emilio Vitolo aprobó su relación con la ex de Tom Cruise y Jamie Foxx, a la madre del chico no le gustó saber que Emilio dejó a su prometida Rachel Emmons por causa de una mujer madura y divorciada con hija, se lee en La Botana.

Lourdes se quedó muy decepcionada por la forma en que su hijo terminó con Emmons.

Emilio rompió su compromiso de 18 meses, horas antes de que aparecieran fotos de él con Katie en Internet, en un mensaje de texto, y eso habría enfurecido a su madre.

"[Lourdes] cree que lo crió mejor que eso. No le gustó cómo [Emilio] lo manejó", agregó el informante, señalando que la mujer no tiene nada en contra de la actriz.

Otra fuente cercana a la situación habló sobre la relación de Emilio con Rachel y dijo que estaba claro que las cosas no iban bien entre ellos: “Él y su prometida iban despacio y las cosas seguían sin funcionar”, dijo otro informante.

“Katie es más como el tipo de Emilio. Le gustan las mujeres mayores… él salió con una presentadora de Fox y otras mujeres mayores. Tiene una historia con mujeres mayores”, justifica un amigo.

Katie Holmes

A sus 14 años de edad, comenzó a asistir a clases en una escuela de modelaje en Toledo, dirigida por Margaret O'Brien, quién la llevó a la Competición de la Asociación Internacional de Talento y Modelaje celebrada en la Ciudad de Nueva York en 1996. Allí encontró a un agente después de realizar un monólogo de Matar un ruiseñor.

VEA TAMBIÉN: Britney Spears: Sigue la polémica por la tutela de sus bienes

Una cinta de la audición fue enviada al director de casting de la película "La tormenta de hielo", dirigida por Ang Lee.

Obtuvo el papel de Libbets Casey, en la película que protagonizó Kevin Kline y Sigourney Weaver. Ang Lee dijo a The Blade, "Katie fue seleccionada porque tenía la dosis perfecta de inocencia y mundanidad que necesitábamos para Libbets. Yo estaba conquistado por sus ojos bien abiertos.