Katy Perry confiesa por qué tardo en embarazarse

La cantante Katy Perry explicó en el podcast "Zane Lowe" por qué tardó tanto tiempo en tener hijos.

Versión impresa

La prometida de Orlando Bloom comentó que anteriormente no tenía interés en los niños, porque aún no había madurado la idea y no tenía instinto maternal, se lee en La Botana.

Según la cantante este es el momento perfecto para ser madre, ya que planeó estar en sus treintas para quedar embarazada.

"Creo que probablemente llegó muy tarde, o no llegó tarde, pero tengo 35 y tener un hijo ahora es porque tenía miedo. Yo estaba como, 'no sé cómo hacer esto'… No era muy maternal", dijo la intérprete de "Firework".

"Entonces, después de trabajar mucho y continuar en este viaje, pensé: Estoy lista. Estoy lista", asegurando así que su embarazo fue planeado.

Katy Perry también confesó que tanto ella, como Orlando Bloom estaban listos para tener su primer hijo juntos. Sin embargo, reconoció que para lo único que no estaba lista era para la pandemia de la COVID-19 y la revolución estadounidense al mismo tiempo.

Nacimiento

El próximo 25 de octubre, Katy Perry cumplirá 36 años y lo celebrará con su hija Daisy Dove Bloom en brazos.

La noche del 26 de octubre nació la primera hija de Katy Perry y Orlando Bloom, así lo dio a conocer la Unicef ya que ambos son embajadores de la organización que provee ayuda humanitaria.

VEA TAMBIÉN: Bettina García : 'Nadie está conforme con nada'

“Estamos flotando con amor y maravilla desde la llegada segura y saludable de muestra hija”, dijo la pareja a la organización.

“Pero sabemos que somos los afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como la nuestra. Las comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores sanitarios y cada once segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas prevenibles”, se lee en el post de Instagram de la Unicef.