Katy Perry: ¿Qué le ocurrió a la cantante en uno de sus ojos durante un concierto?

La cantante Katy Perry ha generado comentarios por algo que le ocurrió en su ojo derecho mientras ofrecía un concierto.

En el video que recorre las redes sociales se puede ver a la cantante en el final de uno de los temas de su show mientras el público aplaude enfervorecido y grita su nombre.

Todo el espectáculo iba bien hasta aquí, no obstante, en cuestión de segundos se ve como su ojo derecho se cierra y el izquierdo se mueve con normalidad. La cantante trata de abrir su ojo, pero no lo logra, así que decide parar el show.

#KatyPerry: Eye of the #Pfizer. Almost sad if she wasn’t another crazy cultist pic.twitter.com/UvUIqy0mIw— DontComply (@DontComply) October 24, 2022