Kenny y Kiara Pérez rinden homenaje al fallecido Horacio Valdés con el tema 'Ganas de verte'

Los tipiqueros Kenny y Kiara Pérez siguen trabajando fuerte en su música, a pesar de todas las dificultades que se vivieron en el país a causa de la pandemia.

Recientemente, los hermanos Pérez presentaron "Ganas de verte", celebrando la vida y legado del vocalista de la agrupación Son Miserables, el fallecido Horacio Valdés, con este éxito de los 90.

La oportunidad de hacer este trabajo llegó en 2019. De hecho, filmaron el video en 2020. No obstante, a raíz de la pandemia todo se paralizó.

Además, ese mismo año fue cuando el cantante Horacio Valdés falleció, así que los hermanos Pérez estuvieron en la disyuntiva de lanzar o no el tema.

"Ganas de verte", una canción original de Son Miserables lanzada en 1996, fue la propuesta presentada a estos músicos y sin dudar aceptaron el reto de llevar a una nueva generación este clásico del rock nacional.

Kiara Pérez compartió con Panamá América detalles de este trabajo y otros datos de sus proyectos musicales.

¿Por qué escogieron "Ganas de verte"?

Nos parecía una canción icónica, notamos que las generaciones que crecieron con esa canción la han llevado presente y ha sido como una cadena, porque a raíz de estos sus hijos, sus nietos, la reconocen… Fue una forma bonita de identificarnos con Panamá sin hacer típico, parecía como himno. Fue como un reto.

Tras la desaparición física de Horacio Valdés, ¿cómo se sienten al lanzar el tema?

Tenemos sentimientos encontrados, no podemos negar que estábamos como en una crisis de ideas, no sabíamos qué hacer, el proyecto se había atrasado por la pandemia y al recibir esta triste noticia entramos como en un shock, porque todo lo que teníamos en la cabeza se nos revolvió, de hecho, llegamos a pensar en no lanzar el proyecto.

No obstante, hubo personas que nos asesoraron para que lo sacáramos adelante y cambiáramos un poco la perspectiva del motivo por el que lo habíamos hecho, porque ahora había que celebrar un legado.

Aunque Horacio no esté presente, esto nos llenó de fuerzas, pues antes de que pasara cualquier cosa él nos dio su aprobación. Incluso, estuvo pendiente del proyecto, pero nos habíamos desconectado por la pandemia.

¿Proyectos de Kenny y Kiara?

Sí, tenemos sorpresas, este es un proyecto alternativo, nosotros seguimos full con el típico, a final de mes debe salir una nueva pieza musical.

