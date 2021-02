Kim Kardashian aconsejó a Paris Hilton someterse a un tratamiento de fertilización 'in vitro'

La heredera del imperio hotelero, Paris Hilton animada por su amiga Kim Kardashian, ha decidido someterse a un tratamiento de fertilización in vitro.

Con este tratamiento desea cumplir su sueño de ser madre de una pareja de mellizos junto a su actual novio Carter Reum, se lee en La Botana.

En el podcast The Trend Reporter, la empresaria y heredera del imperio hotelero Hilton, comentó: "Llevamos ya unos días en pleno tratamiento de fecundación in vitro, es la única manera de tener mellizos. Me gustaría tener un niño y una niña".

Paris agradeció a Kim su orientación en estos temas, incluso dijo que le recomendó al médico que la atendió a ella.

Hilton reconoció que no es una tarea fácil, pero cuenta con el apoyo de su pareja: "Es una labor bastante dura, pero sabía que merecía la pena. Lo he hecho dos veces y Carter ha estado conmigo en todo momento".

"Es algo que estamos haciendo juntos, la verdad es que soy afortunada de tener a alguien que me apoya tanto, y que me hace sentir como una princesa en todo momento…Así que las cosas no van tan mal", finalizó Hilton.

Por lo pronto Hilton ya está barajando algunos nombres, si es una niña la llamará London, pero para el niño aún no tiene un nombre.

Dato

Paris Hilton y su pareja, Carter Reum se conocieron hace 15 años atrás a través de unos amigos.

En 2019, se volvieron a reencontrar en una cena de Acción de Gracias y desde entonces no se han vuelto a separar.

Hilton comentó que ha escuchado hablar sobre “las llamas gemelas”, pero no creía en ello hasta que conoció a Reum, agrega que definitivamente es su llama gemela.

“Mi mejor amigo, mi otra mitad y no puedo esperar a nuestro futuro y pasar el resto de nuestras vidas juntos”, dijo Hilton.