Kim Kardashian reconoció que gana más dinero en Instagram que con el 'reality' 'Keeping Up With The Kardashians'

Kim Kardashian aceptó que gana más dinero en Instagram que con el reality "Keeping Up With The Kardashians", el cual llegará a su fin en 2021.

No es secreto que Kim y Kylie Jenner recurrieron a Instagram como el principal pilar de sus millonarias empresas, así como sus colaboraciones con marcas y de su vida personal, se lee en La Botana.

La propia Kris Jenner recientemente confesó en entrevista con Beauty Inc. que las redes sociales habían acabado con el reality familiar, ya que el público quiere más inmediatez en todo lo que sucede, y las redes sociales pueden darles eso en tiempo real.

“No estaríamos donde nos encontramos el día de hoy sin ‘Keeping Up With The Kardashians’, y por eso hemos querido seguir compartiendo nuestras vidas, incluso, siendo realistas, podríamos ganar más dinero con una publicación en Instagram, de lo que nos embolsamos por una temporada en televisión”, reveló Kim en el programa de David Lettermann en Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction’.



Por otra parte, Kim, de 39 años, se ha convertido en “la mamá más genial” para sus hijos tras unirse al elenco de la nueva película animada de Paw Patrol.

Kim tiene cuatro hijos con Kanye West, North, Saint, Chicago, y Psalm, ella misma confirmó que se unió a Jimmy Kimmel, Dax Shepard, Tyler Perry, Marsai Martin, Randall Park, Yara Shahidi, Ian Armitage y Will Brisbin en el largometraje animado, donde prestará su voz a uno de los personajes.

Kim escribió en Twitter: “¡Soy oficialmente una mamá genial para mis hijos! ¡Paw Patrol, vamos!”



La estrella de Keeping Up With The Kardashians también compartió una foto del guión.

A pesar de ocultar la mayor parte del guión con un emoji de perro, pudimos ver una línea que decía: ‘Ryder, Ryder, es Dolores’, lo que indica que este podría ser su personaje.

La película, basada en la serie animada del mismo nombre, será lanzada por Paramount Pictures el 20 de agosto de 2021.

Según la revista Premiere la película ya está en producción, pero el elenco y el equipo están trabajando de forma remota.