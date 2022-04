La Academia de Hollywood aceptó la renuncia inmediata de Will Smith

Unas horas después de que el actor Will Smith anunciara su renuncia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que recibió y aceptó la abdicación del actor.

“Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril”, dijo David Rubin, presidente de la institución.

La decisión de abandonar la Academia llega pocos días después de que la institución lo instara a realizar una declaración pública sobre su conducta en la ceremonia luego de que le propinó una bofetada a Chris Rock por bromear sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith.

La Academia le dio un plazo de 15 días a Smith para que hiciera una declaración, antes del 18 de abril, cuando la institución tiene previsto tomar las medidas disciplinarias como suspensión, expulsión y cualquier otra medida permitida en los estatutos.

En el comunicado que hizo público el histrión afirmó que está dispuesto a aceptar “más consecuencias” por parte de la Academia.

“La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas”, reza el escrito.

Asimismo, se refirió a los nominados y ganadores de esta edición de los Óscar, a los que dijo haber “privado de celebrar sus extraordinarios trabajos”.

Por último, Smith enfatizó que está haciendo el trabajo para garantizar que nunca más la violencia supere la razón.

Disculpas

Will Smith reconoció que su comportamiento en la premiación fue inaceptable e inexcusable. “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, manifestó en primera instancia el actor.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, reflexionó.

