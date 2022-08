'La Chechi' está siendo monitoreada a través de un brazalete electrónico

Maiseth Castroverde, conocida en la farándula local como “La Chechi”, ha estado muy activa en las redes sociales luego de recobrar su libertad, sin embargo, en sus más recientes fotografías algunos notaron que está siendo monitoreada.

En algunas de las instantáneas compartidas por Castroverde salta a la vista que está usando un brazalete de monitoreo electrónico en su tobillo izquierdo y para ella no es una molestia llevarlo puesto.

“La Chechi” pensó que este dispositivo únicamente se les colocaba a las personas que tenían país por cárcel, pero en su caso está bajo libertad vigilada tras cumplir dos terceras partes de su condena y por buena conducta.

“Yo no tengo casa por cárcel porque ya yo cumplí mis dos terceras partes y salí por buena conducta; estudio, trabajo, así que yo no sabía que me lo iban a poner, pero igual no me molesta y tampoco me iba a oponer porque yo lo que quería era estar en mi casa con mis papás, en verdad esto es un GPS, es como una medida para controlarte, pero saber dónde estás a cada momento, y como yo no estoy en nada malo, dije pónganmelo, porque no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder”, comentó a día a día la exmodelo.

Añade que solo al momento de hacer ejercicio le resulta incómodo portar el brazalete y aunque para ella sería mejor no tener que usarlo, es consciente de que eso les da cierta tranquilidad a las autoridades.

Aunado a ello, la exmodelo a la fecha no comprende por qué le pusieron el dispositivo, pues asegura que ella salió con todos los requisitos que exige la ley.

Sentencia

Maiseth Castroverde estuvo detenida por más de nueve años y cuando se enfrentó a la noticia de que iba a perder su libertad supuso un “shock emocional” para ella.

Castroverde, de 51 años, tuvo un lapso donde no recordaba nada. “Tuve un bloqueo en el que no recordaba ni siquiera el teléfono de mi casa para llamar y decirle a mi papá y a mi mamá ‘oye me pasó esto’”, aseguró “La Chechi”.

VEA TAMBIÉN: 'Plaza Catedral', de Abner Benaim, representará a Panamá en los premios Goya 2023

Para la exmodelo fue duro asimilar que perdería su libertad por una larga temporada, fue sentenciada a 72 meses de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas y luego se añadió un cargo más, conspiración, 90 meses adicionales.

“Cuando yo escuché eso, yo en ese momento pensé ‘bueno mi vida se acabó’, sentí como que todo había muerto, perdí las esperanzas de todo, sentí que moría, sentí que el mundo no era justo, me puse brava con todo el mundo, no quería recibir visitas…”, confesó en una entrevista con Alex Medela para “Tu Mañana”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!