'La Chilindrina' habla de lo poco que le pagaban: 'La mayor parte de las regalías las recibía Televisa'

María Antonieta de las Nieves, conocida como "La Chilindrina", ha causado revuelo por unas declaraciones de cuánto ganaba en el popular programa "Chavo del ocho".

María Antonieta de las Nieves habló sobre los rumores de que tras la muerte de su esposo se encontraba en crisis financiera, por lo que aclaró que aunque no tiene grandes ingresos, no está en la ruina como varios medios de comunicación lo han difundido, pero sorprendió al público al revelar cuánto es lo que ganó por interpretar a La Chilindrina, uno de los personaje icónicos de la televisión mexicana, dijo en una entrevista a Un nuevo día.

Dijo: "Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado. Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada (transmisión en televisión), a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. O sea que, si yo gané mil pesos o mil 500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica, no es nada".

“Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer El Chavo y yo no quería cambiar el personaje de la Chilindrina por el de Marujita, digo a Marujita… la gente no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada. Al hacer el piloto (de su propio programa) yo le dije a Chespirito: ‘Míralo, aquí está mi piloto ¿verdad que no se parece a El Chavo, es una cosa distinta, pero con La Chilindrina, ¿Lo puedo hacer?", añadió.

Además, afirmó que Chespirito propuso a alguien para producir el programa de María Antonieta de las Nieves, pero nunca salió al aire por sus propias órdenes.

De esto agregó: “Chespirito dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes, le dije: ‘Este no es su personaje, es mi personaje, porque yo lo hice antes de trabajar contigo. Yo ya lo había registrado”, contó la actriz.​

Por el momento ella no ha sufrido por alimentos o recursos, ya que su hija se encarga de proveer este sustento: “Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, dijo a TV Novelas.

En esta conversación aceptó que lleva más de 80 días respetando el confinamiento en su domicilio, donde ha aprovechado el tiempo para dedicarse a un nuevo pasatiempo: decorar cuadros con piezas de chaquira, lo que le sirve de terapia para no perder el ánimo.

No obstante, descartó por el momento ponerlos a la venta entre sus seguidores y obtener un ingreso de esta comercialización.

“Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, comentó.