¡Ay no! Ese tatuaje que se hizo “El Tachi” de verdad que se le ve extraño, no me gustó. Parece que estuviera aún en el pabellón de la cárcel de donde acaba de salir. Dirán, “pero son los gustos de él”, de igual manera se le ve raro, parece que tuviese usando un “top”. ¡Ojo! No es que el dibujo esté feo sino es la forma y el lugar dónde se lo hizo, no me agrada.

Chistes malos...

Qué va, quédese como presentadora de “A Lo Panameño”, porque para echar chistes sí es mala, de verdad que no le va bien en este apartado de humorista, si quiere experimentar en otras áreas la de humorista no le queda o tome unos cursos para ver si mejora. Además, esos chistes que cuenta en sus redes sociales ya se han escuchado decenas de veces en otros Tik Tok.

Bien guapa

Oye, regresó Roseta Bordanea al programa matutino y si que le ha inyectado dinamismo. Ella es muy carismática y tiene empatía con el público. Además, ha quedado guapísima tras el parto de su segundo bebé, como si nunca hubiese estado embarazada. ¡Qué envidia!, pero de la buena. Sus “outfits” son sencillos, pero hermosos y le quedan divinos. Siga así.