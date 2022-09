Bien

Anakelys Arias ha sido valiente para contar un poco de lo que ha vivido con el tema de su peso, ella está trabajando fuerte en la tonificación, pero a veces peca. No se castigue por eso “mijita", pues no será la primera ni la última que le ocurra esto. Usted siga dándole al gimnasio, lo que sí me daría pena ajena es verla a cada rato en el cirujano. No caiga en esto.

¡Ay no!

Me da pereza ver esas publicaciones de Mónica Lee después de que atrapó el ramo de flores. Ella lo que quería era generar, quién dijo que por atrapar un ramo es 100% que se van a casar. Ahora empezó a taquillar con que aún no se quiere casarse y está bien, es su vida. Pero, le dieron cuerda para andar figurando, porque ya ni se escuchaba hablar de ella.

Miedo

¡Susto! Pobre de la presentadora de televisión Astrid Quirós que por poco los amigos de lo ajeno la despojan de algunas de sus pertenencias, por suerte el vidrio de su carro fue resistente. ¡Qué barbaridad! Vamos de mal en peor en Panamá, ya uno no está tranquilo ni seguro en ningún lugar, porque de repente te asaltan. De verdad que me alegra que no haya pasado a mayores.