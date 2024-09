'La loca que me gusta', con Ainara Sanz, entre las favoritas en Youtube

“La loca que me gusta”, sencillo del EP “Ellas mandan”, está en el puesto número dos de las tendencias de música en Youtube con más de 60 mil visualizaciones.

El sencillo, con la composición del maestro Edgar Hurtado, forma parte de la nueva propuesta musical del tipiquero Jhonthan Chávez, en la que le canta al amor, a la aceptación y a la fuerza femenina.

La letra de la canción habla sobre un amor incondicional, de esos que llegan una sola vez en la vida y en el que su pasado no debe influenciar su presente.

“Esa es la loca que me gusta, la que me abraza y pone el mundo de cabeza, la que me enreda el corazón cuando me besa y no me importa ser su camisa de fuerza”, dice parte de la letra de la canción.

La canción, acompañada de un videoclip bajo la dirección de Miguel González, se estrenó el 6 de septiembre y “El Canoso”, como se le conoce al tipiquero, compartió la letra porque quiere escuchar a las personas cantar la pieza completa en los bailes.

Para sorpresa de muchos, el video del sencillo es protagonizado por Ainara Sanz, lo cual ha generado todo tipo de reacciones, desde aprobación hasta críticas.

“Le cae como anillo al dedo la canción, que buen marketing”, “Definitivamente el único que no facturo fue Piqué”, “Jhonathan hay niveles, que, bajo amigo, tantas panameñas lindas”, “Muchos hablando de ella y la man sumando”, “La canción está buena, pero el del marketing está en la luna” y “Si copian que la canción se llama ‘la loca’... Bueno había que buscar una modelo acorde al tema”, son algunos de los comentarios.

Con el lanzamiento de la nueva producción se aclaró una duda, la procedencia de un cartel que apareció en un paso elevado en el que se hacía mención a Ainara: “Ainara, no me interesa lo que diga el mundo”.

Cuando apareció el cartel hubo todo tipo de especulaciones, algunas afirmaban que Sanz fue quien mandó a ponerlo e incluso que fue algún enamorado.

¿Ya escucharon la canción? ¿Qué opinas?

