La música latina que brillará en Coachella

El mes de abril ha llegado y eso significa que es momento de disfrutar un año más del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que como su propio nombre indica se lleva a cabo en el Valle de Coachella del desierto de Colorado (California).

Tendrá lugar durante dos fines de semana: 12, 13 y 14 de abril; y 19, 20 y 21 de abril. Sin entradas para la primera de las dos fechas, que cuenta con lista de espera, todavía pueden adquirir sus entradas para la segunda oportunidad.

Contexto: una alternativa que se volvió pop

La primera edición del Coachella Festival fue en 1999, hace 25 años. Nació como una alternativa a otros eventos masivos en los que la popularidad primaba sobre el arte, ya que buscaban recrear los festivales europeos. De hecho, se le apodó el "Anti-Woodstock" en contraposición a ese otro festival mucho más masificado.

Aunque la raíz del Coachella surgió unos años antes, en 1993, cuando la banda Pearl Jam quiso dar un golpe en la mesa contra los precios abusivos de los distribuidores de tickets, y buscar un lugar alternativo a Los Ángeles en el que actuar.

Así fue como el grupo tocó en el Empire Polo Club. Y el éxito del concierto hizo al promotor Paul Tollett plantearse la posibilidad de utilizar aquel espacio para algo más que un concierto: un festival.

En 1997 empezó a proponer su idea a bandas y managers. Y dos años después, en 1999, el Festival de Coachella tuvo su primera edición, cuyas pérdidas económicas hicieron que no se realizase en los 2000, pero sí en los años siguientes.

Y es que poco a poco fue ganando fama, y bandas como los Red Hot Chili Peppers, Radiohead o The Cure pisaron el escenario del festival en sus primeros años. Desde entonces hasta ahora, se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes.

Así, nombres como los de Billie Eilish, Madonna, Daft Punk, The Weeknd, Dua Lipa, Eminem, Arctic Monkeys, The Killers, Rage Against The Machine, Green Day, Foo Fighters, Jay-Z o Beyoncé han llenado sus carteles año tras año.

El triunfo de lo latino

Ahora, el festival que comenzó con música rock e indie y se fue abriendo al pop o al hip-hop o incluso el k-pop, lleva un tiempo contando con cada vez más presencia de la música latina. Y es que esta es una de las que más triunfan entre los géneros urbanos.

Así, a nombres internacionales como Doja Cat, Lana del Rey o Tyler, The Creator; se unen otros, como el del argentino Bizarrap: "nos vemos en Coachella en abril", anunció en sus redes sociales, para sorpresa de sus fans.

Peso Pluma, Young Miko o J Balvin, que repite de nuevo, son algunos ejemplos más de la fuerte presencia latina en el festival; evidenciando las fronteras que se logran romper incluso con música en español.

Resulta fuerte la presencia en concreto de artistas mexicanos, pues al ya mencionado Peso Pluma se unen otros nombres como los de Santa Fe Klan, Carin León, Girl Ultra o Latin Mafia.

Incluso, fuera de este género, pero con fuerte presencia del indie, el artista español Depresión Sonora también estará presente en el festival, trayendo el estilo "post-punk" y "cold wave" que demuestra otro resurgir en paralelo al auge de la música latina: el de la movida de los 80.

"Vas a los festivales indie y no hay gente que sea tan de barrio", dice en entrevista con El Mundo el artista, que llega desde el humilde barrio de Vallecas, en Madrid: "Creo que tiene un punto elitista y a mí me gustaría romper con eso".

Porque de eso va Coachella. De romper con lo establecido a través de la poderosa fuerza de la música. Y este año, será una música en la que la presencia latina resonará en el escenario del desierto.

