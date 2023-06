La 'One Two' le envió un 'pa' atrás' a Edwin Álvarez

La One Two, personaje de la televisión, no se quedó callada tras las declaraciones del pastor Edwin Álvarez, quien arremetió contra los artistas que se visten con ropa mujer, los tildó de “abominación” y argumentó que se debe rescatar la figura del varón.

Álvarez, quien múltiples veces ha dado de qué hablar por sus polémicas declaraciones y acciones, defendió que junio es el mes de la familia tradicional y aseguró que hay una agenda para “homosexualizar a la sociedad”.

Según el pastor, se “quiere eliminar la masculinidad del hombre”, pues supuestamente la moda ahora es que estos se vistan de mujer, se pintan los ojos, la cara y los labios.

“(…) quieren que esa sea la realidad para nuestros hijos. Quieren que ese sea el modelo para nuestros hijos, pero la iglesia tiene que rescatar la figura del varón”, aseguró.

Las declaraciones Álvarez no fueron del agrado de la One Two y utilizó su cuenta de Twitter para hacer sentir su malestar, empezó exponiendo que quién se cree el pastor para condenarlo y dónde quedó lo de “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

El personaje fue muy tajante con su respuesta, comentó que tiene 30 años trabajando por lo suyo, pues no vive de la fe de la gente para comer o pagar las cuentas y para ella pararse en un pódium a hablar “paja” no es un trabajo.

“Abominación tú que vives de los demás sin mover un dedo. Porque utilizas a Jesús y a Dios para condenar cuando la biblia según tú habla de amor, eso sí es abominación”, se lee en el tuit.

Pero esto no quedó en un solo tweet, la One Two se desahogó y defendió su trabajo, pues cree tener más dignidad por su oficio que por lo que hace alguien que mercadea con la fe de los demás.

“(…) Pero la Biblia también habló de falsos profetas, de esa gente que vive de los demás, porque todo lo que tienen es gracias a la fe y a la desesperación de mucha gente que cree todavía que un pastor es una sucursal de Dios y de Jesús en la tierra”, indicó.

“Prefiero seguir haciendo mi trabajo honestamente que utilizar la FE como NEGOCIO, eso si es abominable”, concluyó.

