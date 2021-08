'La sonrisa de Gerta', cortometraje panameño, gana tres premios en 'Cannes World Film Festival'

El cine local dice presente en los festivales extranjeros y haciéndose con importantes premios.

Versión impresa

El cortometraje panameño, “La sonrisa de Gerta”, se alzó con tres galardones en Cannes World Film Festival, Raquel Toledo Bernal se hizo de los premios en la categoría “Mejor narrativa” y “Mejor directora” y Gina Faarup de Cochez como “Mejor actriz”.

“La sonrisa de Gerta” es una producción coescrita y dirigida por Toledo Bernal y producida por Gina F. Cochez, se filmó en Panamá, en la Academia Francesa; y la edición y montaje se realizó en Córdoba, mientras que los arreglos de color y sonido en Panamá.

El cortometraje está basado en una historia real, sigue a una pareja de judíos austriacos, Gerta y Munio, cuando en 1938, viajan a Hamburgo a retirar sus visas a África, y le informan que estas están retrasadas, no obstante, la realidad era que todos los países habían dejado de expedir visas a judíos.

Una noche Munio es arrestado y enviado a un campo de concentración, mientras Gerta lucha por conseguir una visa a un destino improvisado, Panamá, para recatar a su esposo y escapar juntos.

“La Sonrisa de Gerta” contó con la participación de talentos locales como Ana Belén Croston, Cedric Miró, Gina Faarup de Cochez, Juanxo Villaverde, Jorge Losa, Lorena Arosemena y Monica Gronchi.

El actor y comediante Cedric Miró también estuvo nominado como “Mejor actor” en Cannes World Film Festival.

Al enterarse de la nominación Miró comentó: “Este es un premio que no necesito ganarlo. No me malinterpreten, claro que me gustaría muchísimo ganarlo, pero no lo *necesito*”.

VEA TAMBIÉN: Stevens Joseph: 'Puedo decir que tuve covid-19 y no me quedó alguna secuela'

“Estar nominado en el mejor festival del mundo entero es algo que un día soñé, pero ni me lo creí y hoy es realidad, ya con eso gané”, continuó diciendo.

Estar nominado representa que los más de 10 años de esfuerzo, disciplina y trabajo han sido reconocidos.

¡Mira lo qye tiene nuestro canal de Youtube!