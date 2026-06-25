La Tigresa del Oriente llega a Panamá para celebrar el Pride

La Tigresa del Oriente se presentará en Mi Pueblito Afroantillano, en Panamá, el 27 de junio, en el marco de la celebración del Pride.

La presentación en Panamá, que llega con una edición especial llena de energía y diversidad, forma parte de la agenda internacional que mantiene activa a la artista peruana.

La reina de los escenarios más extravagantes de Latinoamérica protagonizará una noche que promete quedar en la memoria de todos, con Djs y bailarines invitados.

“(...) Ven a cantar, bailar y disfrutar de un show único junto a una de las artistas más queridas, irreverentes y auténticas de nuestra región”, invitaron los organizadores.

El espectáculo de Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de la artista, tendrá lugar después de la Marcha del Orgullo, en un horario de 5:00 p.m. a 2:00 a.m., y las entradas están de venta en MiEventos.

¿Quién es La Tigresa del Oriente?

La Tigresa del Oriente es una cantante y artista peruana nacida en 1945 en la selva de Loreto. Creció en una familia humilde y trabajó durante años como peluquera y maquilladora en Lima antes de dedicarse a la música. Su imagen extravagante y llena de color la convirtió en un personaje único en el entretenimiento.

Se hizo famosa en 2007 gracias al videoclip de su canción “Nuevo amanecer”, que se volvió viral en YouTube. Con su estilo kitsch, trajes de tigre y coreografías divertidas, cautivó a miles de personas dentro y fuera de Perú. Desde entonces, sus presentaciones y videos han mantenido viva su popularidad.

A sus 80 años, La Tigresa sigue activa en redes sociales y realizando shows en vivo. Representa la reinvención y la alegría sin importar la edad. Hoy es considerada un ícono cultural peruano querido por su autenticidad y energía inagotable.

