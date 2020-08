'La Zambita': Trece años en la radio

Versión impresa

Celibeth Pimentel, conocida como "La Zambita", es una de las locutoras de música típica más populares del país.

Ella compartió con Panamá América datos de sus comienzos en la radio y otros detalles de su vida.

Todo empezó cuando ella tenía 18 años e hizo unas vacaciones a una chica en F.M. Lo Nuestro, que tenía -en ese entonces- un programa de típico en la tarde. La eligieron a través de un casting para hacer estas vacaciones. Al año siguiente la contrataron y desde ese entonces ya han pasado 13 años.

Cuenta que en este tiempo lo mejor ha sido el cariño de la gente, "llegar a cada pueblito, porque no solo me considero la locutora que está en cabina transmitiendo para todo un país, sino que también voy a los juegos de toro, toldo y bailes, que si en las hierras y que si en los lazos...".

"Llegar a esos pueblitos del país y cuando hablo o dicen el nombre mío la gente se me acerca y me dice: yo la escucho a usted todas las mañanas, usted sí me alegra el día, entonces eso es lo mejor de mis 13 años…", añade "La Zambita", presentadora del programa "Tradiciones de lo nuestro" y quien reitera que ama el típico.

Apodo y más

Pimentel también cuenta por qué le pusieron el apodo de "La Zambita", pues en sus inicios cuando llegaba a los bailes y sus compañeros la presentaban en la tarima las personas le decían: "ve, yo pensaba que usted era una señora, pero si usted es una zambita, usted es una muchachita, tenía 18 años…19 años cuando estaba empezando y ya se quedó 'La Zambita".

A pesar de tener tantos seguidores que la admiran, ella asegura que no se considera una mujer famosa. Además, trata de complacer a todos los que la ven en la calle y le piden fotos.

Una de las cosas más difíciles durante su carrera ha sido el compartir su tiempo entre la familia y su trabajo.

VEA TAMBIÉN: Despiden a Kendal Royo en su pueblo, Ocú

Antes de la pandemia su vida era muy ajetreada, se la pasaba en la cabina, grabando publicidad no solo para bailes sino también para empresas.

En este trajín, a veces le tocaba ayudar a su hijo –que tiene 11 años- con las tareas desde el carro, mientras iba de una grabación a otra.

Ahora con la pandemia es una ama de casa, "yo no cocinaba, ahora soy una chef, gracias a YouTube... me levanto temprano hago desayuno, hago almuerzo y hago cena. Bien relax", comparte entre risas.

También comenta que cuando la pandemia llegó al país ella vivía aterrada, "era una ansiedad grande... no dormía, creo que muchos pasamos por eso...".

​VEA TAMBIÉN: Franklyn Robinson: 'Te valoran más muerto, que vivo'