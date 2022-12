Lalo Rodríguez: ¿Qué dice la policía sobre su muerte?

El mundo de la salsa está de luto tras el fallecimiento del salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años.

El cantante fue hallado muerto este martes frente a un edificio del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico ha dicho que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Añadieron que de lo que se puede apreciar hay dos vertientes que podrían dar luces de la causa de su muerte.

Una podría ser una sobredosis y la segunda, algo natural que le haya ocurrido, comentaron las autoridades a "El Nuevo Día".

No obstante, las autoridades hay sido enfaticas en reiterar que esperan la autopsia.

Profesional

Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como "Ven devórame otra vez", "Pero llegaste tú" y "Nada de ti" se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa.

"Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal.Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez", expresó Elvis Crespo en Twitter.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, comenzó su carrera musical a sus 12 años al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

Debutó como cantante profesional a los 16 años, grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado "The Sun of the Latin Music", el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Canciones como "Nada de ti", "Deseo salvaje", "Una rosa española" y "Nunca contigo" formaron parte de ese disco.

