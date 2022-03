Las consecuencias de los ataques de 'Ye'

El comportamiento que ha tenido "Ye", como se hace llamar ahora Kanye West, en las últimas semanas ha dejado mucho qué pensar y sus acciones han tenido consecuencias.

La semana pasada Meta suspendió por 24 horas la cuenta de Instagram del rapero por incumplir las normas de la plataforma tras los constantes ataques contra su exesposa Kim Kardashian y su actual pareja, Pete Davidson, y contra el comediante Trevor Noah.

La medida fue adoptada por Meta porque considera que West está incitando el odio, acoso e intimidación y si continúa con su comportamiento las sanciones podrían ser más severas.

Su comportamiento en la Red también ha traído afectaciones en el aspecto musical, pues ha sido expulsado de los Grammy, a celebrarse el próximo mes, y ya no actuará en la popular premiación.

Su "preocupante comportamiento en línea" fue la razón por la cual su presentación en los Grammy ha sido cancelada, confirmó su representante a la revista "Variety".

Otro motivo para la cancelación de la participación de "Ye" podría ser la aparición de Trevor Noah, presentará este año los Grammy y fue víctima de comentarios racistas por parte de West.

Noah crítico las publicaciones que ha realizado "Ye" contra su expareja y el rapero respondió utilizando un insulto racial.'



A través de Instagram Kanye West ha realizado ataques que incitan al odio, acoso e intimidación, por esta razón Meta le suspendió el perfil por 24 horas.



Kim Kardashian y su actual pareja Pete Davidson han sido víctimas de los constantes ataques de "Ye" y recientemente, el comediante Trevor Noah corrió con la misma suerte. El rapero realizó comentarios racista contra Noah, quien presentará los Grammy el próximo mes.

A través de las redes el rapero ha acusado a su expareja de ser una mala madre y de no permitirle ver a sus hijos e incluso asegura que Davidson es una mala influencia para ella.

Davidson, por su parte, no está dispuesto a seguir guardando silencio y si el rapero continúa presionándolos dejará de ser amable. "Ya he decidido que no voy a dejar que nos trates así más y ya no me quedaré callado. Tienes que crecer", escribió el comediante en una conversación que tuvo con "Ye".

Kim también le ha pedido al padre de sus hijos que cesen los ataques. El propio "Ye" publicó una conversación donde Kim le dice que está "creando un ambiente peligroso y aterrador. Alguien va a herir a Pete y todo esto será tu culpa".

